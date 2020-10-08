Во Владимирской области на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено более 270 млн рублей

Из областного бюджета на борьбу с коронавирусом выделено дополнительно 270 миллионов рублей. 78,5 миллиона из них направляется на укрепление материально-технической базы больниц области.

Так, для больницы №6 г. Владимира будет приобретён компьютерный томограф, модуль для него и лабораторное оборудование для диагностики COVID-19 на сумму 50 млн рублей. На оставшиеся средства будет закуплено диагностическое оборудование для Областной клинической больницы, Областного кожно-венерологического диспансера и Гусь-Хрустальной городской больницы. Именно в этих учреждениях проводится тестирование на Covid-19.

Еще 50 миллионов пойдет на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом. Ещё 31,5 млн рублей – на средства индивидуальной защиты и 45 млн рублей – на приобретение экспресс-тестов для выявления COVID-19. Также планируется закупить услуги медицинских организаций по недостающему объёму ПЦР-тестирования для населения на сумму 55 млн рублей.