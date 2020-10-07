Житель Петушков полгода обворовывал магазины

Пятидесятичетырехлетний мужчина обвиняется сразу по двум статьям – мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, и кража. С января по июнь он похищал из местных магазинов продукты и напитки ,всего утащив товаров на четыре тысячи рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас все шесть эпизодов объединены в одно дело, а злоумышленник, признавший вину, объяснил, что похищал продукты только для себя, а не чтобы продать. А двадцатитрехлетний житель Петушков украл за месяц товаров на десять тысяч рублей, успев побывать в двух магазинах. Парень просто нагружал тележку и выходил с ней мимо пустой кассы, не заплатив. Вину он тоже признал. Сейчас оба дела направлены в суд.