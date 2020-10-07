У главы Владимира появятся советники

На заседании горсовета 7 октября глава города Владимира Андрей Шохин сообщил об учреждении института своих советников, среди которых он хочет видеть состоявшихся профессионалов, готовых предложить конкретные решения. Планируется, что они будут рассматривать конкретные задачи, анализировать ситуацию и предлагать решение, а также сообщать главе города о возможных негативных последствиях этих решений. Как отметил Андрей Шохин. Обычные чиновники обычно перегружены рутиной, поэтому и нужен свежий взгляд со стороны. А вот будут ли платить советникам – вопрос пока открытый. Будет ли должность оплачиваться или советник станет работать на общественных началах – решат индивидуально. С каждым кандидатом по-разному. Но в любом случае золотых гор не обещают: ставка будет на уровне штатного консультанта мэрии.