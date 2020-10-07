Глава Собинки подала в суд из-за ролика в интернете

Видеоролик под названием «Красные новости Собинского района», появившийся на YouTube, стал поводом для судебного разбирательства. Глава города Собинки, а также еще двое подали иск, утверждая, что информация не соответствует действительности, порочит их честь, достоинство и деловую репутацию. Они просили признать озвученные в репортаже сведения недействительными и обязать автора опубликовать опровержение, а также взыскать с него компенсацию морального вреда. Однако суд посчитал, что критика, содержащаяся в сюжете, – не основание для удовлетворение иска. По мнению Собинского городского суда, высказывания ответчика в целом носят оценочный характер, являются выражением субъективного мнения автора и не содержат сведения о фактах, достоверность которых может быть и должна быть проверена на предмет их соответствия действительности. И в высказываниях действительно заметно, что автор отрицательно относится к деятельности одного из истцов, но это не повод требовать с него моральный ущерб. Решение не вступило в законную силу и у истцов есть шанс обжаловать его в областном суде.