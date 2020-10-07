В Радужном горожанам вернут деньги за отключение воды

Как показала прокурорская проверка, ЗАО «Радугаэнерго» при производстве работ на общегородских централизованных сетях водоснабжения отключило воду на более долгий срок, чем допустимо по закону. А после включения вода стала хуже пор качеству в нескольких многоквартирных домах. После представлений прокурора, владельцы квартир получили перерасчет за коммунальные услуги. В общей сложности им вернули около 380 тысяч рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, предприятие заплатило штраф.