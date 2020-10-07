Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Радужном горожанам вернут деньги за отключение воды

Добиться перерасчета помогло вмешательство прокуратуры
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Как показала прокурорская проверка, ЗАО «Радугаэнерго» при производстве работ на общегородских централизованных сетях водоснабжения отключило воду на более долгий срок, чем допустимо по закону. А после включения вода стала хуже пор качеству в нескольких многоквартирных домах. После представлений прокурора, владельцы квартир получили перерасчет за коммунальные услуги. В общей сложности им вернули около 380 тысяч рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, предприятие заплатило штраф.