Во Владимире отменен общегородской субботник

Не успели в "белом доме" провести брифинг, посвященный обстановке в регионе в связи с Covid-19, как в мэрии тоже начали реагировать на увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В итоге глава города Андрей Шохин подписал постановление об отмене общегородского субботника, который планировалось провести 10 октября. Все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, отвечающих за чистоту и порядок на территории областной столицы. Людей привлекать к уборке не будут.