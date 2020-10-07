Вязниковец зарезал товарища и ранил случайного знакомого

Кровавые разборки произошли вечером 6 октября, когда вязниковская компания выпивала в квартире. Посиделки не обошлись без разборок, и мужчины вышли «поговорить» на улицу. Но уладить конфликт им не удалось, и тридцатитрехлетний вязниковец ударил ножом в шею своего ровесника, а потом вонзил нож в грудь случайному знакомому тридцати восьми лет. Тридцатитрехлетний раненый скончался на месте, а тридцативосьмилетнего отвезли в Вязниковскую ЦРБ, сейчас он там в тяжелом состоянии. После драки подозреваемый сбежал, но не успел уйти далеко – его задержали полицейские. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье убийство, нападавший находится под стражей.