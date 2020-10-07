Еще двое жителей Владимирской области умерли от коронавируса

7 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7657 случаев заболевания.

6025 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 6 октября – 22 человека.За период наблюдения в области отмечено 232 летальных случая (в том числе два новых случая за сутки)

В лабораториях проведено 241295 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 174052 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 6 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 512, больных с признаками внебольничной пневмонии – 68. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 61 пациент с ОРВИ и 144 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.