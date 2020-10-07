Ковровская школьница одержала победу в конкурсе научно-исследовательских работ в Москве

По итогам ХХV Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» семиклассница из ковровской гимназии №1 им. А.Н. Барсукова Дарья Дегтярева была удостоена диплома победителя и знака отличия «Первые шаги в науке». Научный руководитель конкурсной работы Анна Владимировна Прохорова, преподаватель истории и обществознания гимназии № 1, была награждена знаком «Наставник» и дипломом за подготовку победителя. Работа Дарьи была подготовлена по направлению «История, военная история; краеведение».

Даша Дегтярева выступала с докладом «В.А. Дегтярев в истории моей семьи», значительную помощь в написании которого оказала главный хранитель Ковровского историко-мемориального музея Н.Б. Павлова.

В жюри входили историки, преподаватели ведущих российских вузов. А.В. Прохорова в это же время приняла участие в научно-методическом семинаре «Обучение, воспитание и развитие одаренных детей» и по итогам педагогического форума получила сертификат о повышении квалификации педагога.