Владимирца оштрафовали на пять с половиной миллионов рублей

Тридцатитрехлетний владимирец признан виновным сразу по двум статьям - коммерческий подкуп в крупном размере и по собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, путем подкупа, совершенное из корыстной заинтересованности. Как установил суд, в феврале прошлого года к сотруднику одного местного предприятия обратился представитель организации-конкурента и предложил передать ему за 200 тысяч рублей технологическую инструкцию на выпуск продукции указанного общества, которая является коммерческой тайной. Сотрудник сообщил об этом в полицию и 28 февраля под контролем оперативников получил 200 тысяч рублей за технологическую инструкцию на выпуск продукции общества. Свою вину владимирец, путавшийся купить документы, не признал. Ленинский районный суд оштрафовал его на пять с половиной миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок два с половиной года.