Из Владимирской области отправили тонны продукции в разные города страны и за рубеж

С 25 сентября по 1 октября под контролем областного управления Россельхознадзора по на экспорт было отгружено 852 кубометра пиломатериалов в Эстонию, Чехию и Украину.

Кроме того, в Азербайджан, Таджикистан, Литву, Узбекистан и Канаду отгружено более 42933 тысяч штук изделий из древесины. В Белоруссию, Казахстан и Грузию отправили более 30 тонн муки. В Украину и Узбекистан отправили 41 тонну премиксов, а в Белоруссию –10 тонн свежих грибов (лисички).

За этот период с территории области в другие регионы РФ было вывезено 1356 кубометра пиломатериалов в Ростовскую, Московскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую области, республику Крым и город Санкт-Петербург. Кроме того, в Московскую область отправлено 42 кубометра балансов хвойных пород.

Сотрудники управления проконтролировали поступившую на территорию региона импортную продукцию: шрот соевый (Беларусь) 740,85 т, крупа пшеничная (Казахстан) 19,2 т, мука ржаная (Беларусь) 22,005 т, фасоль продовольственная (Киргизия) 22 т, льноволокно (Беларусь) 17 т, торф (Беларусь) 42,83 т.

Продукция прошла все исследования в лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ». Карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная и поступившая продукция соответствует требованиям.