Жители Владимирской области смогут проголосовать за лучшего полицейского

С 7 по 16 октября во Владимирской области проходит онлайн-голосование второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2020".

Напомним, что на первом этапе конкурса, проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе народного голосования жители региона выбрали лучших участковых уполномоченных полиции, представляющих 17 районных отделов полиции области, в их числе полицейский из Владимира - Александр Коровин.

Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области жители региона сами выберут единственного, наиболее достойного, претендента на звание «Народный участковый».

Победитель будет представлять Владимирскую область на заключительном (всероссийском) этапе конкурса, который состоится в ноябре.