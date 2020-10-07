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Уже десять дней в Камешковском районе ищут семилетнего мальчика

Круглосуточные поиски пока ни к чему не привели
Виктория СУХОВА
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фото отряда "ЛизаАлерт"

фото отряда "ЛизаАлерт"

Десять дней, сотни человек, 400 пеших поисковых групп, 543 выполненные задачи, тысячи отсмотренных фотографий, свыше 10 000 пройденных километров - а маленький семилетний Савелий Роговцев, пропавший 28 сентября в Камешковском районе, до сих пор не найден.

Штаб работает круглосуточно. На месте продолжают выполнять задачи добровольцы отряда "ЛизаАлерт", сотрудники Следственного комитета РФ, МВД, военные, а также специалисты и сотрудники МЧС, СПСЧ, АСС ВО, АСФ ВО, ГИМС, прокуратуры, администрации Камешковского района и области и просто неравнодушные местные жители. Новые маршруты отрабатывают кинологические расчеты "ЛизаАлерт" и МВД. Продолжается отсмотр снимков с беспилотника.

На данный момент поисковикам нужны: вода без газа питьевая в пластиковых бутылках 0,5 литра и энергетики безалкогольные.

Если вы хотите помочь, позвоните по телефону нашей горячей линии 8-800-700-54-52 или информационным координаторам поиска: Мария Лебедь - 89253111880, Екатерина Мэнкс - 89100917582.

Криминал