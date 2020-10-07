Во Владимирской области не планируют закрывать предприятия и ужесточать «коронавирусные» ограничения

7 октября в областной администрации провели брифинг, посвященный эпидситуации с коронавирусом в регионе. Основной вывод пока один: возвращение самоизоляции и остановки предприятий области не грозит, по крайней мере пока. Как отметил вице-губернатор Сергей Шевченко, пока цифры позволяют обойтись без усиления ограничений. Несмотря на рост числа заболевших, в регионе растет и число победивших коронавирус. Также власти не планируют прекращать плановую медицинскую помощь, ее продолжат оказывать и в ОКБ, где находился главный инфекционный госпиталь региона, открытый вместо хирургического корпуса. Возвращать инфекционный госпиталь пока не планируют, но при необходимости готовы сделать это в кратчайшие сроки.