Петушинскую свалку рекультивируют досрочно

6 октября областные власти проверили, как идет рекультивация Петушинской городской свалки, которая проводится в рамках нацпроекта "Экология".

Петушинская свалка была открыта в 1976 году. За время её работы там накопилось более 250 тысяч тонн отходов. Свалка расположена на расстоянии 800 метров от жилых домов райцентра и в 600 метрах от реки Клязьма. Площадь объекта захоронения составляет 6 гектаров, непосредственно отходами занято 4,35 гектара. В 2015 году свалку закрыли. Сейчас идет рекультивация (общая стоимость проекта составила более 28 млн рублей). Она предусматривает два этапа (технический и биологический).

На объекте завершается технический этап рекультивации, основным мероприятиями которого являются создание над свалкой выравнивающего, защитного и плодородного слоёв. Также проектом предусмотрена система пассивной дегазации – отвода образующегося биогаза в атмосферу. Биологический этап рекультивации предусматривает посев и выращивание многолетних трав, а также дальнейший уход за ними. Подрядчик обещал закончить проект раньше на два месяца положенного срока.