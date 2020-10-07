Во Владимире сотрудники МЧС России спасли женщину из горящей квартиры

Фото предоставлено МЧС.

6 октября около девяти часов вечера загорелся дом №149а на улице Лакина. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит квартира на пятом этаже. Из окон квартиры валил дым.

Сотрудники МЧС разделились на три звена, чтобы побыстрее вывести из дома людей. В общей сложности были эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей. В самой квартире, где произошёл пожар, пожарные нашли 59-летнюю женщину, которая к тому моменту уже надышалась дымом и была без сознания. Ее вынесли на свежий воздух и до приезда медиков оказали первую помощь с помощью систем искусственного дыхания. Так что к моменту приезда скорой женщине уже ничего не угрожало.

Сам пожар быстро потушили. Его площадь составила 5 квадратных метров. Кстати, в квартире спасатели обнаружили еще и кошку. Ее тоже вынесли на улицу. К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники и 19 человек.