Суздальцы предлагают поставить бесплатные туалеты и создать новые пешие маршруты

КБ «Стрелка» собрала мнения суздальцев о том, как должен выглядеть город-музей. Больше всего горожанам не нравятся яркие рекламные вывески, оформленные в разном стиле, и ярмарочные палатки и шатры на главной площади. Также горожанам не хватает крытых остановок, урн и бесплатных общественных туалетов. Предложили суздальцы и создать новые пешеходные туристические маршруты, в том числе вдоль высокого берега Каменки, от Спасо-Ефимиева монастыря до Александровского монастыря, а также создать велодорожки и велопарковок, для начала хотя бы в историческом центре. Обещают, что все пожелания горожан учтут при формировании дизайн-кода города.