Во Владимирской области установили прожиточный минимум для пенсионеров

С 1 января следующего года прожиточный минимум владимирских пенсионеров вырастет до 9302 рублей - это на 225 рублей больше, чем в этом году, и на 776 рублей больше, чем в 2019 году. Ее величина важна для получения предусмотренной федеральным законодательством социальной доплаты к пенсии. Право на нее имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. По состоянию на 1 сентября 2020 года федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет 2170,58 рублей, во Владимирской области получает более 36700 человек – 10,4 процента неработающих пенсионеров, проживающих в регионе.