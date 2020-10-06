Жителю Юрьев-Польского района дали три года колонии за избиение полицейского

В Юрьев-Польском завершился суд над 32-летним мужчиной, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Сама драка с полицейским произошла еще 19 января 2020 года. Тогда ночью сильно пьяный мужчина буянил около одного из домов в Юрьев-Польском. Местные жители вызвали полицию. По сигшналу приехали два сотрудника правопорядка. Одного из них злоумышленник схватил за куртку и повалил на землю. А когда второй полицейский попытался оттащить буйного пьяницу, тот нанес одному из полицейских удар кулаком в голову. Уже после врачи поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В итоге, суд приговорил жителя Юрьев-Польского к трем годам исправительной колонии общего режима.