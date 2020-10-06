Во Владимире задержали мужчину, избившего автобусного контролера

В полицию обратился владимирец, работавший контролером в одном из городских автотранспортных предприятий. Мужчина рассказал, что у него произошел конфликт с одним из пассажиров и тот несколько раз ударил его. Полицейские записали приметы злоумышленника и просмотрели записи с видеокамер, информацию с приметами нападавшего передали во все отделения полиции. И, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, через несколько дней в автобусе один из участковых уполномоченных полиции увидел в автобусе мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленников. Его пригласили в отдел полиции, где он сознался в том, что побил контролера автобуса. Сейчас в отношении тридцатишестилетнего владимирца возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности». Ему грозят обязательные работы, арест до полугода либо срок до двух лет.