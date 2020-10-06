Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 8 104 человека с признаками ОРВИ, среди них 3 548 детей. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 6,4%. А во Владимире зарегистрировано 2 853 обращения горожан в поликлиники, среди заболевших - 1 486 детей. Превышение эпидпорога в областной столице нет ни в одной возрастной категории. Владимирцы болеют не гриппом, а респираторными вирусами: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими. Как отмечают специалисты, в структуре положительных находок преобладают риновирусы.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что во Владимирской области действует режим повышенной готовности в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, включая такси, а также необходимо соблюдать социальное дистанцирование.