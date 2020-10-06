Во Владимире за неделю подорожали свинина и колбаса

Владимирстат проанализировал, как за последнюю неделю сентября изменились средние потребительские цены. Большинство продуктов подорожало, хоть и не намного. Например, свинина с костями, сахар и вареная колбаса стали дороже почти на два рубля, и сливочное масло – на три рубля с лишним, яйца куриные – примерно на рубль. Молоко, конфеты, сметана – на несколько копеек, а вот курицы и некоторые крупы даже немного подешевели. За неделю подросли цены на школьную одежду. Так брюки для школьника обойдутся уже на семь рублей дороже, рубашка – на четыре, как и кроссовки. А вот цены на большую часть техники и бытовую химию за семь дней не поменялись.