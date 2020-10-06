Следователи проверяют автомобилистов, которые могут быть замешаны в исчезновении мальчика в Камешковском районе

Продолжаются поиски семилетнего Савелия Роговцева. Напомним, что 28 сентября он приехал из школы и исчез по дороге домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

К поискам привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативные сотрудники и спасатели регионального МЧС и сотрудники УМВД России, военнослужащие и волонтеры.

При проведении поисковых мероприятий использовались криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет и автомобильный транспорт.

- С использованием служебных собак проверили более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек. Осушен один искусственный водоем и милитариационные колодцы, а также при помощи водолазов исследованы близлежащие водоемы, - сообщают в областном управлении Следственного Комитета.

Изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам осмотра выявлены машины, проезжавшие во время исчезновения Савелия Роговцева в поселке Горки. Удалось установить владельцев автомобилей, которые проверены на причастность к совершению преступления.

Назначено 16 экспертиз (генетическая, компьютерная, трассологическая и иные), проведены обыски, выемки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте.

Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств исчезновения мальчика продолжаются.