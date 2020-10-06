Коронавирус во Владимирской области: до 7 октября должны решить, что делать с распространением вируса в регионе

Вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко в рамках общения с журналистами сообщил, что в ближайшие два дня на заседании оперативного штаба по коронавирусу должны будут решить, что делать с распространением вируса в регионе.

"Та ситуация, что сейчас имеет место в Московской и Владимирской областях, конечно, вызывает у нас беспокойство. Сейчас департамент здравоохранения совместно с Роспотребнадзором разрабатывают новые рекомендации к населению. Возможно, на ближайшем штабе будут внесены изменения в существующее положение дел", - завяил чиновник.

Заседание штаба должно состояться 6 или 7 октября. Принимать решение об ужесточении мер будут без губернатора, который на данный момент находится в Крыму в командировке (после нее Владимир Сипягин еще останется на юге, но уже в отпуске).

"Пока никаких ограничений вводить не планируется, но посмотрим, что будет дальше", - уточнил Сергей Шевченко.