За участие в субботнике владимирцы смогут получить купоны на бесплатные обеды и кофе в кафе

С 1 октября во Владимире стартовал осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В уборке города традиционно принимают участие управляющие компании, а также образовательные учреждения, предприятия, областные и федеральные организации, работники которых будут прибирать закрепленные территории.

В рамках осеннего месячника в этом году в областном центре запланировано несколько экологических акций. Например, сотрудники одного из владимирских предприятий выйдут на уборку территории возле пруда на улице Комиссарова. Традиционный субботник состоится на Соловьином пруду, где вместе с жителями на волонтерскую уборку выйдут депутаты горсовета.

Необычную волонтерскую акцию сегодня, 6 октября, проводят сотрудники владимирских кафе одной из популярных сетей быстрого питания. С 16.00 на улице Электрозаводской волонтеры компании выйдут на субботник, который пройдет в виде соревнования команд. Организаторы предлагают жителям города присоединиться к уборке. Участникам акции будут предоставлены бесплатные обеды и купоны на кофе, а также поощрительные сувениры.

Напоминаем, что 10 октября, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация, во Владимире пройдет общегородской субботник. В первую очередь акцент будет сделан на ликвидации несанкционированных свалок.