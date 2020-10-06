Еще три жителя Владимирской области умерли от коронавируса

6 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 60 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 7600 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6003 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 5 октября – 21 человек.За период наблюдения в области отмечено 230 летальных случаев (плюс три случая за сутки).

В лабораториях проведено 239448 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 172411 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 5 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 230, больных с признаками внебольничной пневмонии – 20. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 68 пациентов с ОРВИ и 139 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.