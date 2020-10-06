За прошлую неделю во Владимирской области больше 8 тысяч человек заболели ОРВИ

За прошлую неделю в больницы с признаками ОРВИ обратились 8 104 человека, среди них 3 548 детей. Интенсивный показатель составил 39,30 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 6,4%.

- Во Владимире зарегистрировано 2 853 обращения в лечебные учреждения, среди них 1 486 детей. Превышение эпидпорога не регистрируется ни в одной возрастной категории, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы.

Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. Привиться против гриппа можно вакцинами отечественного производства: «Гриппол плюс», «Совигрипп», «Флю-М».