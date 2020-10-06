Владимирские спортсмены вернулись с медалями с Первенства России по полиатлону

фото департамента спорта

С 1 по 5 октября в Калуге проходило Первенство России по полиатлону среди юношеи и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 13 регионов.

В первенстве России среди юношеи и девушек сборная Владимирскои области заняла 1 место. В личном зачете Ярослава Козлова завоевала серебро в возрастнои группе 16-17 лет.

Среди юниоров сборная Владимирскои области заняла 3 место. В спортивнои дисциплине «троеборье с бегом» Николай Маклаков завоевал золото (возрастная группа 18-20 лет), а Никита Малышев – серебро (возрастная группа 21-23 года).

В спортивнои дисциплине «троеборье с лыжероллерами» Николай Маклаков занял 1 место (возрастная группа 18-20 лет), а Никита Малышев – 3 место (возрастная группа 21-23 года).