Во Владимире скончался известный хирург Виктор Лазарев

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что 5 октября 2020 года на 79 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался заведующий операционным блоком, врач-хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Виктор Викторович Лазарев.

Виктор Лазарев начал работать в больнице скорой медицинской помощи с 1968 года в должности врача-хирурга. С 1974 года – заведующий хирургическим отделением №1. С 1984-го по 1986 год – заместитель главврача по медицинской части. С 1986-го по 1987 год – главный врач медсанчасти ВХЗ. С 1987-го по 1992 год – главный хирург облздравотдела. С 1992-го по 1999 год – главный хирург Владимирской области, Владимирской областной больницы №1. С 1996-го по 1999 год – заместитель главного врача по лечебной части хирургического корпуса ОКБ. С 1999-го по 2010 год – заместитель главного врача по медицинской части ОКБ. С 2010 года – врач-хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира.

Прощание с Виктором Лазаревым состоится 7 октября в храме Архангела Михаила на Студеной горе. Начало – в 11.30.