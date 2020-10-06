Уполномоченный по правам человека во Владимирской области наделён правом законодательной инициативы

Депутаты Заксобрания разработали законопроект, наделяющий правом законодательной инициативы регионального уполномоченного по правам человека. Это означает, что теперь омбудсмен может разрабатывать региональные законы и выносить изх на обсуждение в Заксобрание.

Закон был одобрен губернатором Владимиром Сипягиным и подписан. До этого правом законодательной инициативы, в соответствии со статьёй 17 Устава Владимирской области и статьей 6 закона «О Законодательном Собрании Владимирской области», были наделены Губернатор региона, депутаты Законодательного Собрания и их фракции в областном парламенте, представительные органы местного самоуправления муниципальных образований, прокурор области и члены Совета Федерации – представители от администрации и Законодательного Собрания Владимирской области.