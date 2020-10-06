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Уполномоченный по правам человека во Владимирской области наделён правом законодательной инициативы

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Депутаты Заксобрания разработали законопроект, наделяющий правом законодательной инициативы регионального уполномоченного по правам человека. Это означает, что теперь омбудсмен может разрабатывать региональные законы и выносить изх на обсуждение в Заксобрание.

Закон был одобрен губернатором Владимиром Сипягиным и подписан. До этого правом законодательной инициативы, в соответствии со статьёй 17 Устава Владимирской области и статьей 6 закона «О Законодательном Собрании Владимирской области», были наделены Губернатор региона, депутаты Законодательного Собрания и их фракции в областном парламенте, представительные органы местного самоуправления муниципальных образований, прокурор области и члены Совета Федерации – представители от администрации и Законодательного Собрания Владимирской области.