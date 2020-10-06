Меленковец, незаконно хранивший обрез, заплатит штраф

Житель Меленковского района в конце весны этого года незаконно купил и хранил самодельное длинноствольное огнестрельное оружие, изготовленное путем укорачивания ствола из двуствольного гладкоствольного длинноствольного охотничьего ружья модели «ТОЗ-Б» 16 калибра. Когда оружие нашли, мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признался и добровольно выполнил безвозмездные работы. Суд, взвесив все обстоятельства, прекратил дело в отношении него, и назначил судебный штраф – двадцать тысяч рублей. А у жителя Юрьев-Польского росгвардейцы изъяли ружье за нарушение правил оборота оружия. Охотничье ружье у мужчины изъяли еще в феврале 2017 года и хранили, как положено, в дежурной части полиции. Поскольку владелец так и не пожелала забрать оружие, по решению суда его уничтожат.