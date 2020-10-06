Предприятие в Петушках задолжало работникам почти полмиллиона

Как показала прокурорская проверка, без денег остались двадцать пять работников ООО «Водоканал-Сервис». На конец июля людям должны были 480 тысяч рублей – зарплату за полтора месяца. В отношении директора ООО «Водоканал-Сервис» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ – «невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на двадцать тысяч рублей. Директору ООО «Водоканал-Сервис» также внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а долги полностью погашены.