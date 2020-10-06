Александр Бастрыкин взял под личный контроль поиск исчезнувшего первоклассника в Камешковском районе

Напомним, первоклассник Савелий Роговцев исчез 28 сентября в поселки Горки Камешковского района. Первоклассник приехал на школьном автобусе, вышел на своей остановке, его друзья пришли домой, а Савелий, которому нужно было дойти до дома 300 метров, исчез. Мама, ждавшая его, забила тревогу, но никто из друзей не знал, куда он делся. Поиски полицейских, спасателей, следователей, родных и волонтеров никаких следов не дали. Водолазы тела ребенка в водоеме рядом не нашли. Пропавшего мальчика ищут и с помощью вертолетов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе поисковых мероприятий и расследовании уголовных дел по факту безвестного исчезновения семилетнего мальчика в Камешковском районе Владимирской области. А волонтеры просят всех, кто хочет помочь в поисках мальчика, обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.