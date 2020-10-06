Владимирец выпал из автобуса и попал под колеса

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 7:30 утра 6 октября на улице Добросельской. По предварительным данным, автобус поехал, не закрыв двери, и пятидесятилетний владимирец не смог удержать при рывке общественного транспорта, выпал и попал под колеса автобуса. По словам очевидцев, автобус №53 был переполнен и торопился отъехать от остановки, поскольку следом подходил следующий. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован. Полиция проводит проверку происшествия.