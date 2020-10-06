Во Владимирской области врачам за работу в ФАПах готовы единовременно заплатить полтора миллиона рублей

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал у себя в группе в ВК объявление о поиске врачей и фельдшеров на работу в ФАПы, амбулатории и поликлиники удаленных и труднодоступных территорий. Размер увеличенных единовременных компенсационных выплат врачам составляет 1,5 млн рублей, фельдшерам – 750 тысяч рублей.

К удаленным ФАПам или амбулаториям относятся те, которые находятся от основной медицинской организации на расстоянии в 10 и более километров. При этом в населенном пункте нет регулярного автобусного или железнодорожного сообщения, а автомобилям скорой медицинской помощи нет возможности приехать на место.

В региональный перечень включены 49 населенных пунктов Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов. Подробности можно узнать по телефону - 8(4922)77-85-17.