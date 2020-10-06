Во Владимире вечером 5 октября чуть не сгорел частный дом

Поздно вечером 5 октября на улице Мичурина загорелся частный деревянный дом. Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, им о пожаре сообщили достаточно поздно - в 23.16.

Из-за этого по словам пожарных, к моменту их приезда, огонь уже разошелся не на шутку. Кровля дома горела на площади 80 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседний деревянный дом. Спасатели оперативно остановили пламя, отстояли соседний дом, а затем сумели потушить и кровлю. Причем так, что удалось спасти и имущество, находящееся под горевшей крышей.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. В доме проживала одинокая женщина, к моменту приезда пожарных расчетов она уже была на улице. К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники, 19 человек.