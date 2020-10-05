Судогодскую больницу заставили проложить асфальт около местного ФАПа

Прокурор Судогодского района обратился в суд с иском к ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова» о признании бездействия незаконным. Как оказалось, долгое время больница не могла обустроить территорию вокруг фельдшерско-акушерского пункта поселка Передел Судогодского района, где нужно было не только провести благоустройство, но и озеленение, а также положить асфальт. Деньги на необходимые работы департамент здравоохранения больницы уже выделил. По решению суда провести все работы больница обязана до 1 ноября этого года. Кстати, это не первые проблемы с ФАПами в регионе: часть из них, по собственному признанию губернатора, не успеют построить в срок. А другие, как выявили прокурорские проверки, находятся в зданиях дореволюционной постройки и требуют ремонта.