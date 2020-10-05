Владимирские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по спортивной борьбе

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Со 2 по 4 октября в Наро-Фоминске проходил Кубок России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

По итогам соревнований спортсменки, представляющие Владимирскую область, заняли следующие призовые места.

Дарья Николаева завоевала две золотые медали в весовой категории до 71 кг. Рената Якубова - серебряную и золотую медали в весовой категории до 64 кг. Ольга Владимирова завоевала две бронзовые медали в весовой категории до 58 кг.

Спортсменки будут представлять Владимирскую область на Чемпионате Мира в г. Нови-Сад, Сербия.