Владимирский частный садик получил более миллиона рублей из бюджета

В этом году детский частный сад «Гнездышко», ставший первым таким официальным дошкольным учреждением во Владимире, получит более одного миллиона двухсот тысяч рублей из бюджета. Основная часть денег придет из федерального бюджета, а из областного бюджета выделят около 25 тысяч рублей, а из городской казны – двенадцать с половиной тысяч рублей. Эти деньги пойдут на создание десяти мест для детей от полутора до трех лет и покупку всего необходимого. Кстати, частный детский сад с лицензией уже получал дотации из в 2016 году -тогда эти деньги пошли на зарплаты сотрудникам и позволили снизить родительскую плату.