Двое погибших и 91 нетрезвый: статистика ДТП на дорогах Владимирской области за прошлую неделю

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми. 36 человек получили ранения и двое погибли. Так, 3 октября в Вязниковском районе на трассе «Вязники - Сергиевы Горки – Татарово» 41-летний водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь в сторону Мурома, увидел остановившуюся легковушку на проезжей части. Мужчина затормозил, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Уже там он столкнулся с автомобилем «Лада». По данным УМВД по Владимирской области, 55-летний водитель «Лады» скончался на месте до приезда скорой помощи, его 54-летний пассажир госпитализирован.

С участием водителя в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария, выявлен 91 водитель, который сел за руль в нетрезвом виде или отказался от прохождения медосвидетельствования.