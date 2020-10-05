Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Владимирского первокурсника осудили за попытку взятки сотруднику ФСБ

Он хотел, чтобы розыскные мероприятия в отношении его матери прекратились
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий

В январе 2020 года первокурсник Владимирского юридического института ФСИН России пытался дать взятку сотруднику УФСБ. Студент просил прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении его матери, которая сама дала взятку преподавателю. Молодой человек предложил 14 800 рублей и свою машину, которая стоит 118 тысяч рублей. Сотрудник УФСБ отказался от предложения студента.

Суд пришел к выводу, что студента не стоит изолировать от общества, и назначил 2 года условно с испытательным сроком 3 года и с возложением на него дополнительных обязанностей.

Криминал