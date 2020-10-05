Владимирскому студенту, пытавшемуся подкупить офицера, дали условный срок

В январе этого года первокурсник-юрист Владимирского юридического института ФСИН России попытался дать взятку должностному лицу – сотруднику УФСБ России по Владимирской области, который расследовал преступление в отношении его мамы. Ее подозревали в даче взятки сотруднику ВЮИ ФСИН России. Студент предложил сотруднику ФСБ 14 800 рублей, а также принадлежащий ему на праве собственности автомобиль, стоимостью не менее 118 600 рублей. От взятки он отказался, а первокурсник признал вину, ему дали два года условно с испытательным сроком три года. Владимирский областной суд оставил приговор без изменений.