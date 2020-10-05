Сотрудникам меленковского автотранспортного предприятия задолжали почти полмиллиона

За июль 2020 года работникам АО «Меленковское АТП» выплатили заработную плату частично, а первую половину августа они остались вообще без денег. Сотрудники прокуратуры, выехавшие с проверкой на предприятие, установили сумму задолженности - 450 тысяч рублей. 28 сотрудников остались без зарплаты.

В адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. В отношении гендиректора возбуждено производство об административном правонарушении за невыплату зарплаты.

После этого задолженность руководство АТП погасило.