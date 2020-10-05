Владимирцев приглашают посмотреть на "Лоскутную мозаику России"

В Областном центре народного творчества открылась выставка "Лоскутная мозаика России". На выставке представлено более 50 работ мастеров из Республики Коми, Якутии, Алтайского края, Владимирской, Белгородской, Свердловской областей, Москвы, Иванова, Мурманска, Санкт-Петербурга, Рязани.

Экспозиция представляет работы, созданные в последние годы призерами XII Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России». Разные по темам, колористическому и композиционному решению, все они складываются в единую мозаичную картину уникальной выставки.

Честь Владимирской области достойно представили Евгения Славнова (Судогда) с работой «Иллюзия роскоши» и народная студия «Добродея» (руководитель – Альбина Болотова (Суздаль) с лоскутным панно «Шитье-бытье». Они получили дипломы Лауреатов; Оксана Винниченко Оксана (Суздаль) и ее панно «Цветы памяти» получили поощрительный диплом.

Всероссийская выставка продлится до 31 ноября.

Всех любителей декоративного искусства ждут в Доме фольклора (ул.Георгиевская, д. 2Б)