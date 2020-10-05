В Центре классической музыки прозвучат "Осенние мелодии"

Каждую осень Городской духовой оркестр радует зрителей города музыкой в своем исполнении. Великолепным вокалом 9 октября владимирцев порадуют солисты Центра классической музыки Татьяна Прокушкина (сопрано) и Виолетта Стрельцова (эстрадный вокал).

В концерте примет участие Лауреат 1 степени III Областного открытого конкурса "Солист оркестра" - Семен Саломатников (труба). В исполнении Семена прозвучит "Вокализ" К. Молчанова. Еще один солист-инструменталист, один из ведущих музыкантов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Сергей Трусов (труба). Сергей исполнит "Concerto pour une voix" Saint Preux.

Настоящим украшением концерта станет Ансамбль мажореток Городского духового оркестра, руководитель Елена Попова.

Начало концерта – 18:30.

Цена билета - 300 рублей, льготные (дети, студенты, пенсионеры) - 200 рублей.