Коронавирус во Владимирской области: 7 человек выздоровели, 1 умер

5 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19. Суточный прирост выше, чем в Рязанской и Ярославской областях.

Всего в области зарегистрировано 7540 случаев заболевания. 5982 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 4 октября – 7 человек. За период наблюдения в области отмечено 227 летальных случаев (плюс один за сутки).

В лабораториях проведено 237678 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 171079 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 4 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 48, больных с признаками внебольничной пневмонии – 3. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 60 пациентов с ОРВИ и 102 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.