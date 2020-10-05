Владимирцы смогут увидеть работы заслуженного художника России Николая Баранова

С 2 октября по 8 ноября в Областной научной библиотеке будет проходить персональная выставка Николая Баранова «Он творил с любовью».

Мастер эстампа и рисунка, он стоял у истоков современной владимирской графики. Впервые на областной художественной выставке он участвовал как живописец, но славу ему принесла графика. Первые выставочные работы - серия линогравюр на тему родного города, Гражданской и Великой Отечественной войны, на производственную тему. В конце 60-х, после поездки на русский Север появилась серия рисунков и эстампов на тему жизни поморов, высоко оцененная критикой. С 1980-х годов в сферу интересов художника входит живопись. В его мастерской можно было увидеть работы очень разных жанров: это портреты, натюрморты, интерьеры, пейзажи, выполненные фломастером, сангиной, углем, акварелью, маслом.

Работы художника представлены во многих музеях страны, в частных коллекциях, в том числе и за рубежом. Персональные выставки Баранова проходили во Владимире, Иванове, Муроме, в Москве.

Работы художника можно увидеть на галереях 2 этажа. Вход - свободный.