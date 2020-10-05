Во Владимирском перинатальном центре беременным наденут браслеты, указывающие на группу риска

фото из группы Областного перинатального центра ВКонтакте

В Областном перинатальном центре ввели четкую идентификацию пациенток по группам риска.

Суть состоит в следующем: при поступлении в центр после осмотра врача акушерка приемного отделения надевает на руку женщины легкий виниловый браслет определенного цвета: красный с высокой группой риска, фиолетовый или розовый соответственно со средним и низким риском.

На браслете указывается фамилия, имя, отчество , дата рождения, номер карты беременной, наименование отделения. После родов надевается еще один браслет, идентифицирующий еще дополнительно пребывание в одном из послеродовых отделений (зеленый, голубой или желтый). Пациенткам с аллергическими реакциями предписывается браслет оранжевого цвета.

Такая система позволяет четко определять пациенток различного риска при проведении манипуляций, операций, переводах из отделения в отделения.

Рожденные детки также идентифицируются, как и ранее- мальчики с синими браслетиками, девочки- с розовыми.

Такие нововведения позволят роженицам чувствовать себя в большей безопасности в стенах учреждения и придадут уверенности в положительном исходе родов.