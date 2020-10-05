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На трассе М-7 в Ковровском районе загорелась машина во время движения

Водитель успел выбраться из авто
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Водителю стали сигналить другие автомобилисты

Водителю стали сигналить другие автомобилисты

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

5 октября в 9.25 сотрудникам МЧС сообщили о возгорании машины на трассе М-7 в Ковровском районе. По предварительной информации, во время движения из задней части авто пошел дым. Водителю стали сигналить другие автомобилисты. Мужчина остановился. Как только он вышел из машины - появилось пламя. Из-за неисправности узлов и агрегатов возникло воспламенение горючих элементов. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 7 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

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