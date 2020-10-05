Собственника заброшенного свинарника, где девочку насмерть придавило плитой, обяжут перекрыть вход в здание

Прокурор подал иск в Кольчугинский суд, чтобы собственник бывшего свинарника ограничил доступ в здание. Напомним, 24 августа 2020 года подростки из поселка Раздолье забрались в заброшенный свинарник. На троих детей упала плита перекрытия. В результате двое мальчиков получили травмы, а 12-летняя девочка погибла.

Сотрудники прокуратуры установили, что участок и само сооружение принадлежат жителю города Кольчугино. Полуразрушенное здание бывшего свинарника не имеет ограждения, находится без присмотра и в технически опасном состоянии. По результатам проверки в суд направили исковое заявление, и он встал на сторону прокурора. Но пока решение - ограничить доступ в здание - в законную силу не вступило. Как только это произойдет, собственник обязан его выполнить.

Подробности ЧП мы писали здесь.